Napoli, spari contro la pizzeria 'Di Matteo' nel centro storico

Napoli, 25 feb. (askanews) - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria "Di Matteo" in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli-Centro e del nucleo Radiomobile, che hanno riscontrato quattro fori nella serranda del locale e trovato sul selciato nove bossoli.È solo l'ultimo di una serie di attentati contro le pizzerie nel centro del capoluogo: lo scorso 16 gennaio una "bomba" era stata fatta esplodere davanti la storica pizzeria di Gino Sorbillo, sempre in Via dei Tribunali.