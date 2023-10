Napoli: con Lay's RePlay Scampia abbraccia sport e sostenibilità

Napoli, 12 ott. (askanews) - Campi di calcio "responsabili" per l'ambiente e per il sociale. E' questo l'obiettivo del progetto Lay's RePlay nato in collaborazione con UEFA Foundation for Children e Common Goal. Per la seconda tappa italiana, dopo quella di Torino a maggio 2022, è stato scelto il quartiere Scampia di Napoli per la realizzazione di un terreno di gioco realizzato dalla trasformazione dei pacchetti vuoti di patatine. Alla cerimonia inaugurale dello "Scampia stadium" nel Parco Ciro Esposito, hanno partecipato il Sindaco Gaetano Manfredi insieme a Marcello Pincelli, AD di PepsiCo Italia. Tra gli ospiti che hanno preso parte all'iniziativa Ciro Ferrara, ex calciatore italiano e UEFA Legend, e il comico Frank Matano.Per Marcello Pincelli, AD di PepsiCo, "L'obiettivo di Lay's Replay è quello di portare gioia alle comunità di tutto il mondo attraverso la forza propositiva del calcio. Questo è un progetto per noi molto importante, un progetto internazionale che conduciamo in partnership con UEFAFfoundation for children e con associazioni locali .

Ad esempio nel caso di Scampia avremo Play for Change un partner locale che ha progettato un programma a lungo termine con attività sportive, educative, evidenziando i valori dello sport e l'importanza dell'aggregazione sociale. Il progetto internazionale è iniziato pochi anni fa, in Italia abbiamo lanciato il primo campo a Torino e quest'anno il secondo, quindi siamo il primo paese ad avere due campi dopo che questa iniziativa è partita a livello internazionale e siamo felici di questo".Il quartiere napoletano è stato il fulcro dell'evento incentrato sullo sport, l'inclusione e la sostenibilità: una celebrazione aperta a tutte le associazioni sportive e alla comunità locale. Ciro Ferrara ha poi dato il via a una sessione di calci di rigore in movimento, e ha spiegato "Oggi Lay'S RePlay regala questo campo e si parlerà di sostenibilità ma soprattutto inclusione e questo secondo me è il messaggio più grande da dare perché lo sport è inclusione, emozione e riesce a coinvolgere tante persone di qualsiasi ceto. Poi quando sei lì in mezzo al campo, in questo caso da calcetto, si torna bambini tutti. Questo è anche un messaggio di speranza, un messaggio importante soprattutto per Scampia dove è vero che ha diversi problemi ma è altrettanto vero che ha perso e fantastiche che lavorano e cercano tutti i giorni di aiutare la comunità".Fino ad oggi Lay's RePlay ha portato con successo alla creazione di strutture calcistiche in diverse parti del mondo, tra cui il Sudafrica, il Regno Unito, il Brasile, il Messico, l'Egitto, gli Stati Uniti e l'Italia.Ancora Marcello Pincelli: "L'obiettivo è quello di stare vicini alle comunità locali soprattutto dove ci sono delle necessità importanti. Quindi per creare un polo di riferimento dove i giovani si possono trovare e fare attività educative, formative e sportive, che altrimenti non avrebbero. La stessa logica era stata seguita per il campo di Torino dell'anno scorso e la stessa logica la seguiamo oggi per Scampia".Il campo di calcio a cinque di Scampia, come gli altri campi Lay's Replay, è stato costruito utilizzando erba artificiale e substrati interamente riutilizzabili, grazie a Ecocept, un prodotto altamente performante derivato dalla compressione di plastica riciclata tra cui i pacchetti di patatine e gomma riciclata.