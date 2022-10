Napoli, flash mob contro i presidenti di Camera e Senato

Flash mob di protesta a Napoli contro l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera e Ignazio La Russa al Senato da parte delle attiviste dell' Ex Opg Je So' Pazzo arrivate in piazza vestite di rosso, come le ancelle della famosa serie tv The Handmaid's Tale dove, nell'immaginaria Repubblica di Gilead, le donne vengono relegate a schiave o alla procreazione forzata. ''Vogliamo far capire chi si appresta a governarci - ha spiegato al megafono una delle partecipanti - che non consentiremo a nessuno di trasformare l'Italia nella repubblica di Gilead, nemmeno ai due neo eletti Il primo, Fontana, dichiaratamente omofobo, antiabortista e putiniano, ha piu' volte attaccato la comunita' lgbtq+, il secondo, La Russa, il cui passato non necessita di particolari descrizioni, data la sua esperienza militante in partiti come l'Msi"