Napoli, cinque volumi per raccontare Partenope

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - ‘Partenope, another way to see Naples’, cinque volumi per raccontare il lato positivo di Napoli, mostrando una città viva, vera e libera dai suoi stereotipi. La raccolta e’ stata presentata a Roma presso la Camera dei deputati. Edita da Rubettino, è pensata da Città di Partenope, movimento cittadino nato per promuovere il senso civico e attraverso questo diffondere l’immagine positiva di Napoli nel mondo. "La collana è un atto di riconoscenza nei confronti di chi non ha mai smesso di credere nella città. Partenope e’ Napoli come ci piace", ha detto Claudio Agrelli, pubblicitario e fondatore di Città di Partenope che oggi conta oltre 9mila iscritti. "Abbiamo fatto un lavoro certosino alla ricerca di storie positive, raccogliendo le testimonianze di cinquanta tra imprenditori, professionisti e personaggi delle sport e dello spettacolo. Queste storie si pongono l’obiettivo di incentivare i giovani a restare a Napoli e costruire qui il loro futuro; e perché no di favorire anche l’incoming di giovani di altre città", verso una Napoli che si distingue nel racconto delle sue eccellenze. Presenti all’evento tra gli altri Luca Bianchi, direttore generale Svimez ; Domenico Arcuri, di Invitalia; Florindo Rubbettino, editore; Paolo Scudieri, simbolo della grande industria; Alessandro Paone, partner di LabLaw ed il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.