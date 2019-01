Napoli, bimbo morto in casa: ascoltati madre e compagno Ferita la sorellina

Napoli, 27 gen. (Adnkronos) - Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. La sorellina di 7 anni, ferita, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono. Nell'abitazione i poliziotti intervenuti a seguito di segnalazione di una lite in famiglia hanno trovato anche un'altra sorellina di 4 anni, rimata illesa, la madre dei tre bambini e il compagno di quest'ultima. Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso del bambino. Secondo quanto appreso, il bambino sarebbe stato trovato adagiato su un divano dagli agenti intervenuti all'interno dell'abitazione. La madre del piccolo trovato morto e il suo compagno vengono ascoltati dagli agenti del Commissariato di Afragola e della Squadra Mobile della Questura di Napoli che indagano sull'accaduto.