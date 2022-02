Napoli, 23enne trovata morta in casa: sarebbe stata strangolata

Napoli, 1 feb. (askanews) - Potrebbe essere stata strangolata la 23enne rinvenuta priva di vita in un'abitazione a Grumo Nevano, nell'area a Nord di Napoli. Il cadavere della giovane, Rosa Alfieri era nella casa di un vicino in via Risorgimento, che non è stato ancora trovato. Al momento è questa l'ipotesi maggiormente accreditata dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania che stanno indagando. Secondo quanto si apprende, sul corpo della vittima non vi erano ferite d'arma da fuoco o lesioni provocate da fendenti mentre non trova conferma, fino a questo momento, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la 23enne. L'analisi del cadavere e l'autopsia potranno fornire maggiori certezze.