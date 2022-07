Musica: il Clip di Portofino al mezzosoprano Brockway

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - La mezzosoprano australiana Fleuranne Brockway ha vinto l'ottava edizione di Clip, Concorso Lirico Internazionale di Portofino riservato a giovani dai 18 ai 30 anni. La kermesse si è conclusa ieri con il gala in Piazza a Portofino con l'orchestra del Carlo Felice diretta da Michele Gamba. A decretare il vincitore la giuria di sovrintendenti, direttori artistici e amministrativi di alcuni dei migliori teatri internazionali guidati da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La Scala. Secondo premio "Luciano e Giancarla Berti" - Fondazione Berti a Paula Iancic, soprano rumena di 28 anni. Terzo premio "Belmond" ex aequo a Ilya Silchuck, baritono russo di 28 anni e il basso iraniano di 26 anni Amin Ahangaran. Il Premio "Luca Targetti" al miglior under 25 è andato ad Arianna Manganello di 25 anni. (ANSA).