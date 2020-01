Musica: il Carlo Felice riparte da Rossini

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Il Carlo Felice riparte da Rossini. Mercoledì sera ore 20 va in scena Il barbiere di Siviglia, proposto nel colorato e storico allestimento firmato da Lele Luzzati per la regia di Filippo Crivelli e con i costumi di Santuzza Calì. Sul podio dei complessi stabili salirà Alvise Casellati. Il cast prevede nel ruolo di Rosina la giovane Annalisa Stroppa che un anno fa il pubblico genovese ha calorosamente applaudito in Norma. Accanto a lei ci saranno Alessandro Luongo (Figaro), René Barbera (il Conte di Almaviva), Paolo Bordogna (Don Bartolo) e Giorgio Giuseppini (Basilio)."Il Barbiere - ha detto questa mattina Casellati - è l'opera da cui si deve partire per avvicinarsi alla lirica. E' un lavoro geniale nel quale Rossini ha ottenuto una mirabile commistione fra parola e musica". Nonostante la giovane età, Annalisa Stroppa ha al suo attivo 48 recite del Barbiere in dodici produzioni diverse: "Aver cantato in poco tempo tante volte lo stesso personaggio con direttori e registi diversi - aveva detto - è stato molto utile perché ogni volta ho scoperto qualcosa di nuovo del personaggio. Naturalmente cerco di fare mie le idee dei registi, ma nello stesso tempo sono convinta che gli interpreti devono proporre una loro verità". Il sovrintendente Orazi ha annunciato l'avvio di una stagione musicale al Teatro della Gioventù: "Sabato 18 e sabato 25 il Coro femminile del Teatro diretto da Francesco Aliberti e il Coro di voci bianche diretto da Gino Tanasini offriranno un interessante concerto, punto di partenza di un'attività che vogliamo realizzare con cadenza regolare al Teatro della Gioventù, teatro per il quale stiamo strutturando una stagione di cui daremo presto notizia: si prevedono anche opere da camera che al Carlo Felice non sono possibili e che lì potremmo mettere in scena collocando l'orchestra nella sottostante sala Barabino e collegandola con nuovi sistemi live con il palcoscenico e gli artisti". (ANSA).