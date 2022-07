Musica:applausi per il ritorno di Myung-Whun Chung a Ravello

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Applausi per il ritorno al Ravello Festival del maestro Myung-Whun Chung che ieri sera ha diretto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un concerto tutto beethoveniano. Il direttore coreano, di ritorno nella Città della Musica dopo l'ultima apparizione sul palco del Belvedere di Villa Rufolo del 2018, ha convinto il pubblico con la sua interpretazione delle Sinfonie n.6 e n.7, coinvolgendo la platea, esaurita in ogni ordine di posto, in un ascolto concentratissimo. L'esecuzione è stata salutata da lunghissimi applausi e da commenti soddisfatti. Ad applaudire Chung e l'Orchestra di Santa Cecilia, Wynton Marsalis che non ha voluto perdere l'occasione di vestire, per una volta, i panni dello spettatore e il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, in visita strettamente privata. Ricevuto dal presidente dalla Fondazione Dino Falconio, dal direttore generale Maurizio Pietrantonio, dal direttore artistico Alessio Vlad, ha visitato Villa Rufolo prima di sedersi in platea per assistere al concerto. Appassionato di musica sinfonica e abbonato storico della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Franco ha avuto parole di grande apprezzamento per Villa Rufolo e per il cartellone artistico. (ANSA).