Murales a Palermo per Impastato, né con la mafia né con lo Stato

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Un murales nel quartiere dell'Olivella, in pieno centro storico a Palermo, è stato dedicato a Peppino Impastato nel 45esimo anniversario dal suo assassinio. "Né con la Mafia, Né con lo Stato" è la scritta che si legge sotto l'immagine del militante di democrazia proletaria ucciso dalla mafia e che richiama uno slogan dei tempi del terrorismo ("Né con le Br, né con lo Stato").

Questa mattina i rappresentanti del comitato territoriale Olivella di Antudo hanno dedicato, nella piazzetta San Basilio, il murales a Impastato. "Non soltanto un ribelle, ma un vero e proprio rivoluzionario che ha lottato in maniera unica per ottenere l'emancipazione delle classi subalterne e la sconfitta della mafia locale agganciata a una precisa classe sociale di riferimento: quella dei latifondi e dei capitalisti", affermano i militanti di Antudo. "Il suo omicidio - aggiungono - fu oggetto di un intricato depistaggio di Stato. Anche per questo la sua memoria oggi, non deve più essere relegata a finte retoriche di Stato. Peppino non è stato è non sarà mai un eroe dello Stato. Perché la sua memoria vive nell'organizzazione degli sfruttati, dei territori e della loro lotta per la liberazione della terra dagli abusi di potere, dalla devastazione sociale ed economica a cui siamo sottoposti". (ANSA). .