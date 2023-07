(ANSA) - BRESCIA, 20 LUG - Un uomo di 53 anni è morto nella tarda serata di ieri travolto dall'auto guidata dalla moglie. È accaduto a Prevalle in provincia di Brescia durante il temporale che si è abbattuto in provincia. L'uomo, di origini indiane, era in bicicletta seguito dalla moglie e dalla figlia in auto quando è caduto ed è stato investito e ucciso. (ANSA).