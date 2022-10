Donna di 25 anni muore a Sassari durante il parto. Salva la bambina che aveva in grembo

Morire di parto nel 2022, sembra impossibile invece è accaduto a Sassari la scorsa notte. Giovanna Satta di 25 anni, originaria di Padru, ha perso la vita nella Clinica di ostetricia e ginecologia della Aou mentre dava alla luce la sua bambina. La piccolav Silvia, questo il nome scelto per la bimba, è nata prematura al sesto mese.

Al momento non si conoscono i motivi del decesso della 25enne, che era al suo terzo parto. Giovanna Satta lascia altri due figli piccoli di due e un anno.I medici la stavano sottoponendo a un cesareo, a causa di una gravidanza che si era rivelata complessa e a rischio. L'Azienda ospedaliera, come di consueto in questi casi, ha aperto un'inchiesta interna per accertare le cause della morte.

La notizia ha gettato nel dolore la comunità di Padru. “Siamo addolorati per questo dramma, che ci sconvolge tutti. Abbiamo già dato il via alla catena di solidarietà per dare aiuto alla famiglia e al marito disoccupato”, dice il sindaco, Antonello Idini alla Nuova Sardegna.