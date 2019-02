Muore nonno, dal padre assegno più alto

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - A riprova di quanto il 'bilancio' dei separati si affidi al sostegno dei nonni, la Cassazione ha stabilito che un ex marito - un professionista che stando alla separazione consensuale doveva versare solo 300 euro al mese per la figlia - ora deve corrispondere 1200 euro per la ragazzina e 800 alla ex moglie perché la morte del nonno materno ha fatto venir meno "il consistente aiuto economico in favore di figlia e nipote" che l'anziano assicurava da quando il matrimonio, tra borghesi della Cagliari 'bene', era naufragato rovinosamente. I rapporti tra i due ex sono monitorati dai servizi sociali per l'elevata conflittualità. La gestione della figlia è affidata alla madre perché il padre ha avuto un "comportamento aggressivo" nell'esercizio del ruolo genitoriale per "difficoltà di certo non attribuibili alla ragazzina". In futuro le cose potrebbero cambiare e si potrebbe arrivare all'affido condiviso.