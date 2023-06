Muore a Napoli appena dopo essere stato dimesso dall'ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Sembrava un banale mal di stomaco, dovuto a un'indigestione, ma quando ha avvertito fastidio al petto era d'obbligo ipotizzare che il sintomo potesse essere il segnale dell'insorgere di un arresto cardiaco. Un segnale che forse qualcuno ha sottovalutato. E' morto così Vittorio Parziale, un giovane napoletano di 29 anni, padre di una bambina di soli 6 mesi, deceduto nella sera di ieri.

A causa di un forte mal di stomaco si è recato in un noto presidio ospedaliero nel cuore di Napoli dove i sanitari gli hanno diagnosticato una cattiva digestione. Dopo le dimissioni Vittorio non ha fatto in tempo a varcare l'uscita dell'ospedale: si è accasciato al suolo dopo avere avvertito i sintomi di un attacco cardiaco che gli è risultato fatale. Assistita dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro la famiglia ha presentato una denuncia con la quale hanno chiesto alla Procura di fare luce sulla cause del decesso e su eventuali responsabilità. (ANSA). .