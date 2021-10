Muore dopo malore durante corsa non competitiva su monti

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - Un uomo di 56 anni, residente a Cordenons, è morto dopo aver accusato un malore mentre stava risalendo un tratto del percorso di gara di una corsa non competitiva, "La Clautana", nel pordenonese. Secondo una ricostruzione, sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, partito da Pieve di Cadore, il Soccorso Alpino, stazione Valcellina, e i Vigili del Fuoco. Due tecnici del Cnas che presidiavano il percorso di gara sono arrivati 4 minuti dopo l'allarme raccolto dal Nue 112 e hanno coadiuvato un'infermiera, che a sua volta partecipava alla corsa, a praticare il massaggio cardiaco. Pochi minuti dopo è arrivato anche il defibrillatore e quasi contestualmente l'elicottero. Nonostante i ripetuti tentativi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata a valle dall'elicottero dove i Carabinieri di Cimolais hanno espletato le previste pratiche formali. (ANSA).