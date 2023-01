Donna 41enne muore dopo un parto gemellare. Il chirurgo: “Il ginecologo non sapeva operarla”

A distanza di un mese emergono inquietanti verità sulla tragedia di Viviana Delego, la 41enne di Pezze di Greco - frazione di Fasano - morta il 22 dicembre scorso all’ospedale Perrino di Brindisi, cinque giorni dopo avere dato alla luce due gemellini con un parto cesareo. Il Corriere del Mezzogiorno riporta la testimonianza del primario di Chirurgia generale, Giuseppe Manca, che ha asportato l’utero della neomamma a causa di una forte emorragia, su espressa richiesta del ginecologo del reparto dove si trovava ricoverata la donna che avrebbe ammesso di non essere in grado di eseguire l’intervento. Manca ha messo nero su bianco la sua versione dei fatti in una relazione indirizzata martedì 20 dicembre alla direzione sanitaria di presidio.

Il documento scritto dal chirurgo

Nel documento Giuseppe Manca ha dichiarato di essere stato chiamato la mattina di sabato 17 dicembre per praticare in urgenza alla paziente una isterectomia (asportazione totale dell’apparato riproduttivo). Il medico rivela di essere intervenuto su richiesta del ginecologo in servizio nell’unità operativa di Ostetricia Perrino", avendo quest’ultimo valutato "la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla". Alla paziente infatti doveva essere asportato l’utero con la massima urgenza, ma erano assenti sia il primario, sia la sua vice, mentre il ginecologo in servizio al momento responsabile del reparto - come scrive il medico - non sarebbe stato in grado di eseguire l’intervento”. Con la nota del 20 dicembre Giuseppe Manca ha inteso “giustificare” la sua “presenza nella gestione di una paziente ginecologica”. Viviana Delego morirà in Rianimazione cinque giorni dopo l’intervento.

Per la Asl il caso è chiuso

Al momento non si può stabilire se si sia trattato o meno di un caso di malasanità. Sarà la Procura, eventualmente, sulla base di possibili esposti da parte dei familiari, ad avviare le indagini per accertare se vi siano state responsabilità di qualsiasi natura nella gestione della paziente. Dopo una verifica interna, per l’Asl, invece, il caso sembrerebbe chiuso, “Sono state messe in atto tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi”, si legge in un dispaccio diramato dall’azienda sanitaria.

La telefonata del Papa

Giacomo Cofano, il marito di Viviana Delego, ha ricevuto a Natale la telefonata di Papa Francesco. E' stato Don Donato Liuzzi, che segue la famiglia, a rendere pubblica l'inaspettata conversazione telefonica. Lo stesso sacerdote, dopo la morte della donna, aveva scritto al Pontefice per affidare nella preghiera la giovane mamma scomparsa e la famiglia che affrontava e affronta giorni di interminabile dolore. Prima di ricevere la telefonata del Papa Giacomo Cofano aveva inviato una lettera di ringraziamento al personale medico e sanitario del reparto di rianimazione del "Perrino" di Brindisi per "l'impegno e l'umanità riservata a Viviana che vi rendono veri e propri angeli custodi". Chissà se dopo aver letto il documento firmato dal primario Cofano continuerà a pensarla allo stesso modo.