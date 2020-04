Tragedia a Bari: la influencer muore durante un intervento di chirurgia plastica

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla morte della "influencer" Alessia Ferrante. La donna, 37 anni di Bisceglie, è deceduta il 10 aprile durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli. Ferrante sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell'anestesia. Alessia era la figlia di Renzo Ferrante, un ex calciatore di Serie A (due campionati dal 1979 al 1981 con l'Avellino) e attuale dirigente e allenatore delle giovanili della Unione Calcio Bisceglie.

Il malore dopo la somministrazione del farmaco

Secondo le prime ricostruzioni, la influencer avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di asportazione del tessuto adiposo dalle gambe, in anestesia locale. Dopo la somministrazione del farmaco averebbe avvertito un malore ed è morta. Già in passato, Alessia Ferrante, si era sottoposta a interventi simili.

La procura indaga sulla clinica privata

E' stato il titolare dello studio medico a chiamare i soccorsi. Quando l'ambulanza è arrivata gli addetti del 118 hanno tentato invano manovre rianimatorie. Il pm di turno, Gaetano de Bari, ha ordinato il sequestro della struttura e nelle prossime ore disporrà l'autopsia. Il titolare del poliambulatorio è formalmente indagato per omicidio colposo.