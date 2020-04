Da chi fa la spesa in skateboard a chi è in coppia per 'necessità': quando la multa diventa un caso

In tempi di Coronavirus e restrizioni varie, a scarseggiare talvolta sembra anche il buonsenso. Sì, perché é vero che rispettare le regole è sacrosanto, non sempre seguirle alla lettera è la cosa più giusta da farsi. Capita, per citare il caso più serio, che a farne le spese sia ad esempio un papà la cui unica colpa è stata quella di accompagnare ad una visita di controllo la figlia affetta da leucemia e reduce da un trapianto di midollo (la multa per fortuna è stata poi cancellata) ma non solo.

Dalla coppia con lei disabile multata al supermercato

In Sardegna, per la precisione a Nuoro è stata comminata una multa di 933 euro a una coppia di anziani, lei 72 anni disabile al 100% perché con il marito (74 anni) si erano recati insieme a fare la spesa. Anche in questo caso, la polizia li ha fermati e non ha fatto sconti: multa salatissima per aver violato il decreto (può uscire un solo membro della famiglia) e giustificazione inutile ("Io non so fare la spesa e certo non potevo lasciare mia moglie disabile sola a casa" ha detto l'uomo agli agenti). La vicenda si è tra l'altro conclusa in maniera ancora più triste dal momento che l'anziano, subito dopo l'accaduto, ha avuto un malore ed è stato soccorso da un'ambulanza rifiutando però il ricovero.

Al tipo solitario che prende la tintarella a Rimini

Dai casi seri, per fortuna "corretti" dopo il disappunto generale a quelli più bizarri. Emblematico dell'assurdità di certe misure, il caso di un uomo che dopo esser stato "scovato" grazie ai droni in servizio su spiagge e parchi è stato raggiunto mentre si godeva un po' di sole sdraiato su un lettino dell'arenile riminese da due uomini della Polizia Locale arrivati con dei quod. La foto, immortalata dall'alto e pubblicata sul sito del Comune di Rimini è finita sulle pagine social degli utenti del Web di mezzo mondo, Bbc compresa, dove ha raccolto i 'like' di oltre 45.000 persone ma anche scatenato decine di commenti, alcuni anche polemici, sull'operato dell'Amministrazione riminese, ma anche lo sdegno e l'ironia di chi afferma che in fondo costui stava "facendo distanziamento sociale".

Dal Jogging che non è attività motoria alla spesa in skateboard

E c'è un altro caso che ha scatenato l'ilarità dei più, accaduto a Ravenna, dove un tale è stato multato per essere uscito a a fare jogging a meno di 200 metri da casa. Per la polizia, infatti, la corsetta lungi dall'essere attività motoria, è attività ludica. Multa salatissima anche qui: 533 euro. In questo caso più che il buonsenso è mancata però l'informazione. Come ha osservato in questo e in altri casi l'assopciazione dei consumatori non sempre le forze dell'ordine conoscono bene le norme da far rispettare o magari hanno applicato alla propria comunità quelle vigenti in un'altra regione. Per finire in bellezza la lista delle multe più assurde, ecco il caso accaduto a Bologna dove un ragazzo è stato multato perché andava a fare la spesa in skateboard. Il motivo? Semplice, no? "Pùò andare solo a piedi, in bicicletta o in macchina".