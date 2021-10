Mottarone: prosegue lavoro vigili fuoco per rimozione cabina

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - E' proseguito anche oggi, sul Mottarone, il lavoro dei vigili del fuoco per la rimozione della cabina precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di quattordici persone. Le squadre hanno iniziato la costruzione di una struttura in tubi d'acciaio nell'area dove sono posizionati i resti della funivia. La struttura - spiegano i vigili del fuoco - sarà necessaria per stabilizzare e successivamente rimuovere con l'elicottero la cabina nei prossimi giorni. (ANSA).