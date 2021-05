Mottarone, la procuratrice: 'Per tutte le risposte aspettiamo le consulenze tecniche'

Saranno i consulenti tecnici a chiarire quali saranno "le modalità di questo accertamento irripetibile. Solo dopo faremo gli avvisi". Così la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, descrive i prossimi passi che la procura farà per capire quali siano con precisione le circostanze della tragedia del Mottarone, dove la cabina di una funivia è precipitata uccidendo 14 persone e ferendone una, il piccolo Eitan di 5 anni, unico sopravvisuto. Questi accertamenti porteranno senza dubbio a nuove informazioni di garanzia per altrettanti indagati.

"Io non sono ancora in grado di dire perché si è verificato questo evento", ha spiegato la procuratrice di Verbania. Motivo per cui si attende la perizia tecnica con la forma degli "accertamenti irripetibili", che saranno disposti e che "sono finalizzati a capire perché la fune si è rotta e si è sfilata, e se il sistema frenante aveva dei difetti". Da queste analisi si vedrà appunto se "emergeranno" anche altre responsabilità.

Le risposte nelle chat e nelle mail

Nell'inchiesta uno dei punti su cui si stanno concentrando gli inquirenti è anche l'analisi delle comunicazioni, via chat o mail, tra il caposervizio Gabriele Tadini e il gestore Luigi Nerini e il direttore dell'impianto Enrico Perocchio. L'obiettivo è verificare se ci siano state indicazioni sull'uso dei forchettoni per disattivare i freni di emergenza o sulle anomalie del sistema frenante. Anomalie che hanno portato Tadini a bloccare i freni con "i ceppi". I telefoni dei tre infatti sono stati sequestrati nei giorni scorsi.

Sotto la lente di inquirenti e investigatori ci sono il ruolo e le presunte responsabilità dell'operatore che quella mattina del 23 maggio, giorno della tragedia, non rimosse i forchettoni dai freni di emergenza su "ordine", come chiarito da lui stesso a verbale, di Gabriele Tadini, caposervizio. Le analisi sulle eventuali responsabilità si concentrano su quella mattina, sulla decisione di tenere i ceppi e sulla consapevolezza del dipendente che non li tolse.