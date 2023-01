Il funerale era già pronto ma il 'morto' era ancora vivo. Il caos generato da una Pec

Era andato a Milano per farsi operare. I parenti lo cercavano ma lui non rispondeva al cellulare perché lo aveva smarrito e non perché stesse male o, peggio ancora, fosse morto. Ma la famiglia di un 64enne di Sannicola, in Puglia, aveva già avviato i preparativi per il funerale dell’uomo ricoverato al Fatebenefratelli.

La Pec sbagliata

Ma perché si è arrivati a una situazione così estrema? La questura di Milano, per errore, aveva inviato una Pec al comune di residenza dell’uomo con la quale si chiedeva di verificare se nel territorio di competenza risiedessero parenti del 64enne di cui si rendeva noto il decesso, in modo da poter procedere al riconoscimento della salma. Del caso si era occupato il sindaco del paese del Salento che, dopo varie verifiche, aveva dato la bella notizia ai familiari del protagonista, suo malgrado, della vicenda.

Lo sfogo del sindaco

Per il primo cittadino, però, non si è trattato solo di un errore ma di un rimpallo di responsabilità tra polizia e ospedale. «È una storia grottesca che non doveva accadere – conclude il sindaco Cosimo Piccione - perché qui si parla della vita di un uomo e delle drammatiche conseguenze di una notizia non vera che ha scosso una intera famiglia”.