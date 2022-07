Morto l'uomo contagiato dal "fungo killer" Candida Auris

È deceduto nell’ospedale dell’Angelo di Mestre l'uomo contagiato dalla Candida Auris. Il "fungo-killer" è resistente ai farmaci disponibili ha un elevato tasso di mortalità ed è particolarmente aggressivo sui malati immunodepressi.

Il contagio in Kenya

L'uomo aveva oltre 70 anni ed era in ospedale dai primi del mese dopo essere arrivato dal Kenya dove si trovava per lavoro. Sarebbe stato contagiato dalla Candida Auris proprio in Africa. Infatti il settantenne durante il soggiorno in Kenya aveva sofferto di calcoli renali e si era rivolto a una struttura sanitaria locale.

Il ricovero in ospedale in condizioni gravissime

A inizio luglio era stato ricoverato nell'ospedale veneto ma ai medici dall’Usl 3 le sue condizioni era apparse subito "gravissime". Si è trattato del primo caso di infezione del Veneto. In reparto sono scattate fin da subito tutte le verifiche del caso e sono state messe in campo tutte le precauzioni per evitare il diffondersi della Candida killer.