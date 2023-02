Va in pensione ma muore nell’ultimo giorno di lavoro mentre festeggia con i colleghi

Una vita al lavoro e poi la meritata pensione dopo 30 anni di fabbrica. Ma per un 58enne di Piazzola sul Brenta (Padova) l’ultimo giorno in azienda si è trasformato in tragedia.

Brindisi con dramma

Michele Barco aveva portato i pasticcini e spumante per festeggiare l’addio al lavoro e l’inizio della nuova vita da pensionato. Ma mentre offriva i dolci ai colleghi è stato colpito da un infarto che non gli ha dato scampo. Inutili i tentativi di soccorso prestatigli immediatamente. A niente è valso nemmeno l’intervento del 118.

Colleghi sotto shock

Sotto shock tutti i dipendenti della fabbrica di abbigliamento Belvest, tanto che l’azienda ha sospeso il lavoro in segno di rispetto. Michele non era sposato e non aveva figli: viveva con l'anziana madre proprio a Piazzola. Per lui doveva essere un giornata di festa per l’agognato traguardo raggiunto ma non ha potuto godere nemmeno di un giorno della sua pensione.