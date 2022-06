Morto a Milano l'operaio colpito dal cestello di una gru

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - E' morto all'ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato in gravi condizioni, il 59enne colpito dal cestello di una gru che ieri si è staccato, cadendo da un altezza di 15 metri, in via Manfredini. Lo si apprende da fonti sanitarie. Socio di una ditta che ha in subappalto i lavori di ristrutturazione di un sottotetto della zona, le condizioni dell'uomo sono apparse da subito molto gravi. Soccorso dalla Polizia locale, tra i primi a intervenire sul posto con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, è morto dopo un giorno di agonia. Sulle cause dell'incidente indaga la procura, che ha posto sotto sequestro la gru. (ANSA).