Morto dopo test negativo infetta reparto

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Otto pazienti e 4 operatori sanitari dell'ospedale di Lavagna sono risultati positivi dopo che nel reparto di Medicina è stato curato senza accorgimenti un quarantunenne con polmonite bilaterale da coronavirus ma che in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa. L'uomo era stato infatti mandato a casa dal reparto Covid di Sestri Levante dopo un tampone negativo; poi era entrato nell'ospedale di Lavagna, in un reparto no covid, dove è morto. Gli accertamenti compiuti hanno stabilito che era positivo. Il reparto di medicina è stato sgomberato e sanificato. L'uomo residente a Chiavari, era un apprezzato meccanico in una officina di moto prima di rimanere immobilizzato a causa di un ictus. Nei giorni scorsi si è sentito male e all'ospedale gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Dopo due tamponi negativi al reparto Covid di Sestri Levante è stato mandato a casa, ma il medico di famiglia ha insistito è lo ha fatto ricoverare a Lavagna per curargli la polmonite. Ma l'uomo è morto.