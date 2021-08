E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del premio Strega

E' morto questa sera nella sua casa di Latina, all'età di 71 anni, lo scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del premio Strega 2010 con Canale Mussolini. Lo conferma la casa editrice Mondadori. Dalle prime indiscrezioni a stroncarlo sarebbe stato un infarto.

Ex operaio - ha lavorato per trent'anni all'Alcatel Cavi di Latina - Pennacchi era discendente di umbri da parte di padre e coloni veneti da parte di madre trasferitisi nel Lazio per la bonifica dell'Agro Pontino. Da quella esperienza familiare è nato il suo romanzo capolavoro "Canale Mussolini". Ma la sua produzione letteraria, iniziata tardi, dopo una laurea in Lettere conseguita durante un periodo di cassa integrazione, vanta molti titoli. Il romanzo d'esordio è Mammut, pubblicato nel 1995, quando aveva già 45 anni. Scrive ancora Palude, Una nuvola rossa e Il Fasciocomunista, libro autobiografico da cui viene tratto il film Mio fratello è figlio unico.

Seguono altri libri (la raccolta di saggi Viaggio per le città del Duce e nel 2005, invece, i saggi de L'autobus di Stalin per citarne alcuni) e progetti politici e sociali. La sua militanza nel sindacato risale agli anni '80, ma anche in partiti di sinistra, quali il Psi e poi il Pci. La Cgil lo espelle due volte per posizioni di contrasto. Di Canale Mussolini ha detto: "E' il libro per il quale sono nato".