Morte in un campo: l'amico indagato per omissione di soccorso

(ANSA) - LODI, 08 LUG - E' durato poco meno di due ore, in Procura a Lodi, l'interrogatorio, nella notte, del 35enne marocchino che i carabinieri di Milano avevano identificato come uno dei presenti con Sara El Jaafari e Hanan Nekhla nel campo di San Giuliano Milanese dove le due donne sono trovate morte sabato sera, molte ore dopo essere state investite da un mezzo agrigolo. L'uomo, a quanto si è saputo, è apparso tranquillo rispondendo alle domande dei magistrati. Indagato per omissione di soccorso, non è stato sottoposto a misura cautelare. (ANSA).