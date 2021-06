Morte di Camilla: “Tac senza liquido di contrasto. Potrebbe contraddire le linee guida dell’Aifa”

Come riportato ieri da agenzie di stampa Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni morta nove giorni dopo avere ricevuto il vaccino AstraZeneca durante un open day, sarebbe stata sottoposta a una Tac senza l’impiego di liquido di contrasto. Lo scrivono oggi alcuni giornali come La Stampa e il Secolo XIX. Quest’ultimo quotidiano riporta che “questa pratica, e lo confermano solide fonti investigative, potrebbe contraddire le linee guida diffuse dall’Aifa”. A questo proposito il Secolo XIX continua facendo notare che “per orientarsi è necessario ripercorrere il documento emesso dall’Agenzia italiana del farmaco il 26 maggio scorso, in materia appunto di ‘complicanze tromboemboliche post-vaccinazione anti Covid 19 con Vaxzevria-AstraZeneca’. Si tratta - riporta ancora il quotidiano - di un dossier di 11 pagine, e uno dei paragrafi più rilevanti recita: ‘Nel sospetto di trombosi dei seni venosi cerebrali l’esame di prima scelta è oggi l’angio-Tac, indicando al medico neuroradiologo il medesimo sospetto clinico così da poter studiare correttamente, con il mezzo di contrasto, i distretti venosi’”.

"Un nodo fondamentale"

Secondo il giornale “non c’è dubbio che quanto accaduto a Lavagna rappresenti un nodo fondamentale. E tra gli ulteriori dati da verificare vi sono la brevità della permanenza in osservazione dopo il primo accesso della vittima e le risicate consulenze specifiche richieste davanti a sintomi che l’Aifa evidenzia come ‘sospetti’ in tutte le sue circolari”.

"Serve approfondimento tecnico specifico"

Il Secolo XIX scrive inoltre di aver “contattato Paolo Petralia, direttore generale dell’Asl 4 da cui dipende l’ospedale di Lavagna. “Il nostro primo pensiero – avrebbe detto Petralia - è sempre di cordoglio e vicinanza ai familiari, specie in una giornata particolare come questa. Sul piano giudiziario rispettiamo ogni accertamento della magistratura, ma mi sento di dire che solo un approfondimento tecnico molto specifico potrà far luce con precisione sui vari spunti investigativi, in primis quello inerente la circolare Aifa sulla necessità della Tac con contrasto”.

Sarà la magistratura a dover far luce

Sarà in ogni caso la magistratura a dover far luce su quanto accaduto. Il Secolo XIX scrive che “l’indagine per omicidio colposo resta al momento a carico d’ignoti, sebbene non siano esclusi avvisi di garanzia nelle prossime settimane”.