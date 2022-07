Morte 14enne folgorato, lutto cittadino a Montenero

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 12 LUG - La comunità di Montenero di Bisaccia è in lutto per la morte del quattordicenne del paese, rimasto folgorato da un palo della pubblica illuminazione lo scorso 28 giugno, durante una festa parrocchiale. Annunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale. Nel pomeriggio di ieri, alle 17.45, è stata dichiarata la morte cerebrale del minore dopo una giornata di monitoraggio da parte della Commissione di medici dell'Ospedale di Foggia. La salma sarà sottoposta ad ispezione cadaverica e ad autopsia entro qualche giorno. Grande il dolore dei familiari del ragazzo, parenti ed amici, increduli di fronte alla tragica morte del giovane che, a luglio, ha compiuto 14 anni. L'intera comunità si è stretta attorno ai familiari e per il giorno del funerale, non ancora stabilito, ci sarà il lutto cittadino. (ANSA).