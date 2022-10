E' morta Rita Calore, madre di Stefano Cucchi. "Si è arresa per riabbracciare il figlio"

La madre di Stefano Cucchi, Rita Calore, è morta a 73 anni, dopo una lunga malattia che le era stata diagnosticata nel 2017. A dare l'annuncio è stato l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, attuuale compagno di Ilaria. "Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia", ha annotato in un post su Facebook.

La vicenda di Stefano Cucchi

Rita, insieme al marito Giovanni e alla figlia Ilaria, eletta quest'ultima senatrice tra le file del Centrosinistra alle elezioni politiche dello scorso settembre, ha lottato senza sosta per arrivare alla verità sulla morte del figlio Stefano. Ci sono voluti 17 anni di sentenze di appelli, depistaggi, silenzi e coperture per ottenere le condanne dei due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, autori del pestaggio che ha portato alla morte del geometra nell'ottobre del 2009 a soli 31 anni. I due militari sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio preterintenzionale e condannati a 12 anni.

Una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica, in particolare dopo la pubblicazione da parte della famiglia delle fotografie di Stefano dopo l'autopsia nelle quali comparivano con ogni evidenza i segni del pestaggio subito.