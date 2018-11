Morta per aver lavato per anni le tute del marito contaminate dall’amianto: risarcimento di 600mila euro ai familiari

In Italia si continua a morire per le conseguenze dell’esposizione all’amianto, e a subire la triste sorte non sono solo i lavoratori ma anche i loro familiari. E’ quanto è accaduto in Veneto, stando alla sentenza del giudice civile, ad una donna che per anni ed anni aveva lavato e stirato le tute indossate dal marito durante il lavoro da carropontista (dal 1973) nel Cantiere navale Breda di Porto Marghera. Il cantiere poi è passato alla Fincantieri.

In quegli anni – come ricorda La Nuova di Venezia e Mestre che racconta la vicenda con un articolo di Rubina Bon – molti operai lavoravano a contatto con l’amianto senza protezione alcuna. Solo negli anni ’90 arrivarono i primi veri mezzi di sicurezza per proteggere dall’inalazione delle fibre.

La decisione del giudice

La donna di questa incredibile storia sarebbe morta nell’ottobre del 2015 di mesotelioma per aver trattato a lungo gli indumenti del marito e il giudice ha deciso che la malattia fosse da ricondursi all’amianto inalato durante il lavaggio dei vestiti da lavoro effettuato in casa. Di conseguenza ha disposto a carico di Fincantieri un risarcimento a favore degli eredi (il marito, la figlia, la sorella, il fratello e la nipote) che arriverebbe a 612mila euro considerati gli interessi.

Nella sentenza si evidenzierebbe che “l’esposizione all’amianto dell’operaio ha comportato la traslazione della suddetta esposizione delle fibre di amianto all’interno delle mura domestiche. Con la conseguenza che la moglie ha subìto su se stessa gli effetti dell’inquinamento provenienti dalla realtà lavorativa del marito, ammalandosi e scontando tragicamente con la propria vita la convivenza matrimoniale con l’operaio”. Fondamentale una perizia d’ufficio che aveva evidenziato come la malattia fosse da ricondursi all’inquinamento venutosi alla fine a creare dentro le mura domestiche.

La sofferenza fisica e psichica

La patologia della sfortunata madre di famiglia era stata aggressiva e veloce: la diagnosi del male a marzo 2015, la morte a ottobre dello stesso anno. I giudici hanno tenuto conto nella quantificazione del danno anche delle condizioni psico-fisiche della donna. Ad avviso del Tribunale infatti è risultata provata “la sofferenza fisica e psichica eccezionale della signora a causa dei dolori lancinanti per le metastasi diffuse”, ma anche – continua La Nuova - che la signora “fosse pienamente consapevole di morire, stante la gravità delle sue condizioni e fosse dunque in grado, fino a che rimase cosciente, di comprendere la certezza della sua morte imminente”.

I sensi di colpa del marito

Quanto accaduto ha lasciato inoltre forti sensi di colpa nel marito che si sentirebbe responsabile di quanto accaduto. Inoltre l'uomo "è sempre in attesa di notizie dalla medicina del lavoro per sapere se gli toccherà di raggiungere sua moglie”, rivela l’avvocato che ha affiancato la famiglia nella battaglia giudiziaria. La vicenda potrebbe tuttavia non esaurirsi a questo punto, perché le parti possono sempre impugnare la decisione.