E' morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. Il calvario della lunga malattia

E' morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. Aveva 70 anni. A darne notizia è Francesca Chaouqui che era accanto a lei al momento del decesso, avvenuto al San Camillo di Roma. "Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre - scrive Chaouqui su Twitter -. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace".

La mallattia si era fatta vedere lo scorso dicembre. "Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica... A un certo punto mi si è come spenta la luce", aveva raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Il cuore avrebbe potuto abbandonarla. Venne sottoposta a un intervento d’urgenza all’European hospital di Roma che le salvò la vita. Sembrava tutto risolto, poi sono arrivate le complicazioni.