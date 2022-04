Il 118 non parla inglese: una giovane turista muore nei pressi di Roma dopo un malore

Una ragazza di 25 anni è morta a Foicene nel comune di Fiumicino, nei pressi di Roma. Si tratta di una turista tedesca, Janna Gommelt, 25enne di Weismain, che si trovava in Italia insieme al fidanzato irlandese, Michael Douglas, di 34 anni. I due stavano trascorrendo una breve vacanza quando la giovane ha accusato un malore. Michael ha immediatamente allertato il 118 che però non aveva operatori capaci di parlare in inglese. I due turisti per contro non parlavano una parola di italiano. E così si è consumato il dramma. Fatale sembra essere stato il ritardo nei soccorsi. "Se i soccorsi fossero arrivati in tempo Janna sarebbe ancora viva", racconta l'uomo a Repubblica Roma. La procura di Civitavecchia sull'accaduto ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio.

Ma facciamo un riepilogo dei fatti. I due si erano conosciuti e innamorati durante la pandemia e avevano deciso di fare un giro per l'Europa a bordo di un furgone. Partiti dalla Germania a inizio novembre sono poi arrivati in Italia in gennaio, per fermarsi a Focene il 20 e godere del mare lungo la costa tirrenica. Ma verso le 15,30 Jenna si è sentita male.

Al 118 nessuno parla inglese

Il giovane chiama subito il 118, ma dall'altro capo del telefono nessuno parla inglese. Del resto, lui non conosce l'italiano. Gli chiedono però di tenere acceso il gps per pooterli localizzare. Ma l'ambulanza non arriva. Dopo 40 minuti circa prova con un'altra telefonata. Ma ninte, l'ambulanza non arriva. Allora si mette alla guida del furgone e, suonando all'impazzata il clacson, riesce a farsi individuare dall'ambulanza che si trova a quattro isolati da lì. Passano altri minuti preziosi e la corsa verso l'ospedale di Ostia inizia dopo circa 15 minuti. Troppi: al suo arrivo al pronto soccorso Janna è già morta.

Interrogato dai carabinieri con Google Translate

La procura apre un fascicolo e Douglas viene interrogato dai carabinieri "per sei ore" attraverso "l'utilizzo di Google Translate" - spiega lui stesso al quotidiano romano -, mentre l'ospedale dispone l'autopsia. Già a metà febbraio ne autorizza la cremazione, senza però rilasciare il certificato con l'esito ufficiale dell'autopsia. Il corpo di Janna si trova ancora all'obitorio. L'avvocato che rappresenta la famiglia Gommelt si dice stupito del fatto che ancora non sia stata fatta comunicazione delle cause del decesso, che dovrebbe essere avvenuto per arresto cardio circolatorio. Ma, sostiene il legale parlando con il quotidiano, già a metà febbraio è stata autorizzata la cremazione. "E' già chiaro che non ci sarà l'esigenza di ulteriori accertamenti sul cadavere, dato che appunto può essere cremato. Per questo non mi spiego il motivo di questa lunga attesa".