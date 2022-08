Morta escursionista 28enne in Garfagnana dopo caduta

(ANSA) - VAGLI DI SOTTO (LUCCA), 22 AGO - Morta un'escursionista 28enne dopo esser caduta da un sentiero sul Monte Macina, in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). Sul posto è andato il Soccorso Alpino ma per la giovane, di Firenze, che con il fidanzato sulla cresta della montagna, non c'è stato nulla da fare. E' precipitata fino al sentiero sottostante, il 150, ed ha perso subito conoscenza, poi i sanitari hanno constatato il decesso. Sul posto anche l'elisoccorso del 118 Pegaso3 da Massa. Le squadre del soccorso Alpino hanno effettuato il recupero della salma tramite manovre su corda, poi è stata evacuata dall'elicottero. (ANSA).