Morta la bambina nata con la madre in coma dopo un infarto. Le parole strazianti del padre

Dramma nel dramma. È morta la bambina di 2 anni nata all’ottavo mese di gravidanza dopo che la madre aveva avuto un infarto. Caterina non ce l’ha fatta. Durante il parto aveva riportato gravi lesioni. Era ricoverata a Firenze.

Le parole strazianti del padre

L’annuncio è stato dato dal padre Gabriele Succi con parole strazianti. "Amore mio, sei e sarai sempre la mia bimba speciale, ma purtroppo la vita non è stata clemente con te. Però ti giuro che ho fatto e abbiamo fatto tutto il possibile per farti sentire una bimba come tutte le altre. Questo è il giorno più brutto della mia vita", ha scritto il padre sui social. "Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato e per tutto l'affetto che ci avete dato. Caterina, sei la mia piccola principessa, sicuramente sarai in posto migliore e con meno sofferenze. Un domani ci rincontreremo e finalmente ti vedrò sorridere e correre, ti voglio tanto bene amore mio".

L’infarto della madre

Il padre di Caterina si era impegnato tanto per la raccolta di fondi per curare la figlia e la moglie. La donna era rimasta in coma per alcuni mesi e era tornata a casa per poter riabbracciare la piccola. Poi era dovuta tornare ad agosto in un centro di riabilitazione. Ora il triste epilogo per una vicenda (per la quale ci sono 4 medici indagati) che ha visto interessarsi personaggi famosi come Jovanotti e Gianna Nannini.