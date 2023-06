Moro, 'Format che offre rapporto qualità prezzo accessibile a tutti”

Milano, 16 giu. (Adnkronos) - “Per noi è fondamentale un rapporto qualità prezzo accessibile per tutti ed è con grandissimo orgoglio, quindi, che abbiamo creato questo flagship. Con un po' di umiltà, ma con grandissimo desiderio, speriamo che diventi anche un punto di riferimento per tutti i milanesi”. A parlare è Bruno Moro, direttore Merci di Carrefour Italia, a margine dell’evento inaugurativo del primo flagship Carrefour a marchio ‘Terre d’Italia’ a Piazza De Angeli, angolo via Martinitt a Milano, una delle zone di maggior espansione del capoluogo lombardo. Una collocazione pensata da Carrefour anche in ottica di riqualificazione della fermata della metro attigua al negozio.

Un’esperienza di store inedita. Il nuovo flagship offre, infatti, una selezione di proposte regionali e di vini a marchio Terre D’Italia pensate per uno dei momenti preferiti dai milanesi: l’aperitivo. Una novità assoluta per Carrefour Italia: un luogo in cui degustare vini e menù aperitivo, oltre a piccole soluzioni per il pranzo con prodotti Terre d’Italia. Uno store in cui esperienza di acquisto - con un ampio assortimento di prodotti alimentari (oltre 400) e una selezione di vini di più di 500 etichette, di cui 370 esclusive - affiancata a una nuova modalità di consumo, direttamente in punto vendita con la possibilità di partecipare ad eventi settimanali, in collaborazione con alcune cantine vinicole selezionate.

“Ci siamo basati su dati di mercato - fa sapere Moro - c'è un trend sicuramente che predilige i primi prezzi, il prodotto a marchio, il mainstream, il locale, ma c'è anche un tag di clientela che predilige gli articoli Premium che nel nostro portafoglio sono rappresentati dalla linea Terre d’Italia. Doppiamente importante per noi - incalza il direttore Merci di Carrefour Italia - perché non è solo Premium, sono anche prodotti assolutamente italiani. Abbiamo infatti tantissimi articoli di denominazione protetta, tantissimi vini di DOCG e Doc. Prodotti creati da piccoli produttori italiani che esprimono eccellenze italiane”.

Il flagship Terre d’Italia offre infatti la possibilità di sorseggiare un bicchiere di vino assaporando specialità della tradizione italiana, come il Prosciutto di Parma DOP 24 mesi e la Mozzarella di Gioia del Colle DOP di latte vaccino. Mentre la selezione di prodotti gastronomici è pensata per accompagnare le degustazioni dei vini nel momento dell’aperitivo e durante l’orario del pranzo sono previsti anche risotti e altre pietanze.

“Abbiamo pensato di creare uno store per offrire non solo un’esperienza di acquisto ma anche un'esperienza di consumo: uno store interno e un dehor con 30 postazioni a sedere dove si possono degustare taglieri di salumi, di formaggi di eccellenze italiane, ma anche calici di vino eccellenti con un rapporto qualità prezzo accessibile a tutti”.

Il flagship Terre D’Italia è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 22:00.