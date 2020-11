"I cavi del Morandi sono già corrosi": l'ammissione shock. Risparmio per ottenere più profitto

E' una ammissione choc, messa nero su bianco in una chat di WhatsApp, datata 25 giugno 2018, un mese e mezzo prima del crollo (14 agosto 2018, 43 morti). La cita il gip nell'ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci e altri ex dirigenti, e a tre interdizioni, nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti, nata dal crollo del Morandi. La frase è conservata nel telefono di Michele Donferri Mitelli: il messaggio è diretto a Paolo Berti, ex dirigente anche lui ai domiciliari.

"I cavi sono già corrosi"

Berti aveva scritto a Donferri di iniettare aria deumidificata nei cavi del viadotto Polcevera per levare l'umidità. Donferri risponde che i cavi sono già corrosi e il suo interlocutore risponde "sti c..., me ne vado". Le interccettazioni rivelano che la gestione di certi servizi era improntata al risparmio per ottenere un maggiore profitto.

"Così distribuivamo più utili e i Benetton erano contenti"

A febbraio 2020 Gianni Mion, presidente di Edizione, la holding dei Benetton, parla con Giorgio Brunetti, professore emerito della Bocconi. "Il vero grande problema - spiega - è che le manutenzioni le abbiamo fatte in calare, più passava il tempo e meno facevamo... così distribuivamo più utili... e Gilberto (Benetton, ndr.) e tutta la famiglia erano contenti".

Gli indagati parlano della qualità scadente del materiale usato per le barriere fonoassorbenti che "sono incollate con il Vinavil" mentre altre si sono "sbragate". E Donferri imposta la strategia per mettere una pezza alla errata progettazione delle strutture garantendo il massimo risparmio all'azienda che altrimenti avrebbe dovuto spendere 140 milioni di euro. "Quante sono le ribaltine scese - chiede Donferri - e quanti i Comuni che hanno rotto il c...? Solo Rapallo ha rotto il c...". E poi, ridendo: "Gliele abbiamo ritirate su e ci siamo inventati il criterio della manutenzione...". Sempre l'ex numero due parla con Berti e gli spiega di continuare a coprire Castellucci per "rivendicà tutto quello che c'è da rivendicà".

I morti

"Attaccati al suo treno - dice Donferri a Berti - e soprattutto fai tesoro dell'attuale momento. Ho capito che sei stanco ma non gli puoi imputà a lui che ci sono stati 43 morti de qua (il crollo del Morandi, ndr) ... quaranta morti de là... siamo tutti sulla stessa barca"