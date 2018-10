[L’inchiesta] Quando 12 anni fa Calatrava voleva costruire un nuovo ponte e far abbattere il Morandi. Ma Autostrade disse no

O lo ami, o lo odi, Santiago Calatrava.C'è chi mette l'accento sulla scivolosità del suo ponte a Venezia, quello che collega piazzale Roma alla città vecchia, e chi invece fa notare come questa opera modernissima si integri benissimo nel sistema dei ponti storici veneziani. Chi lo ama per come ha trasformato Valencia, la sua città, dove il greto di un fiume è diventato una cittadella della cultura e un parco urbano straordinario. Chi, passando dall'autostrada o dalla stazione dell'Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia, non può non restare a bocca aperta di fronte al sistema di ponti di Calatrava e alla struttura della stazione, con quei pannelli bianchi che paiono suonare, come tasti di uno strumento e si muovono quando ci si avvicina col Frecciarossa o con Italo. Chi invece mette insieme i budget delle sue opere e fa notare gli sforamenti, spiegando che sarà pure un grande architetto, ma non un grande architetto dei bilanci corretti. Insomma, Calatrava.

Dodici anni di confronti

Che si è incrociato con la storia del Ponte Morandi due volte negli ultimi dodici anni. Una, nei giorni immediatamente successivi al crollo di Ferragosto, quando l'architetto spagnolo scrisse alla Regione Liguria per mettersi a disposizione per la ricostruzione, ma ricevette un cortese rifiuto: "Grazie molte della sua sensibilità, ma siamo a posto grazie all'architetto Renzo Piano, che è genovese". Ma c'è un'altra volta in cui Calatrava si occupò del Morandi, ripescata nelle scorse settimane da stampa e siti. Ma dimenticando molto particolari, che la memoria di chi quel giorno c'era può aiutare a mettere a fuoco. Era il 2006 e Claudio Burlando era stato da poco eletto per la prima volta presidente della Regione, succedendo al presidente di centrodestra Sandro Biasotti. Chi si occupava di questioni urbanistiche in quella struttura regionale era un funzionario di nome Gian Poggi, personaggio se ce n'è uno: capelli lunghi sulle spalle sale e pepe, simpatia contagiosa, splendido papà, burlandiano di ferro, ma anche collaboratore leale di Marco Bucci quando è tornato in Comune dopo il distacco in Regione. Insomma, un buon quadro, appassionato del suo lavoro. E, fra l'altro, amico personale di Calatrava. Che, quindi, in quel periodo invitò a Genova.

La visita sotto il Morandi

Calatrava restò un paio di giorni, vide ed amò Genova, raccontandola così: «Ha il calore di una città mediterranea con una doppia personalità molto interessante: un levante con un idillio tra la natura e la presenza dell' uomo e un ponente industriale, con il fiume coperto, il Bisagno, che marca come la frontiera tra queste due personalità. La mia visita non aveva altra funzione che conoscere la città». Però, nel corso di quella visita, Calatrava andò anche sotto il Morandi e, alla fine, fece una conferenza stampa in Regione con Burlando in cui raccontò una sua idea, quasi una suggestione: un ponte d'acciaio (proprio lo stesso materiale di quello disegnato oggi da Piano) per sostituire il Morandi e un altro all'uscita del casello autostradale di Genova ovest fino al porto, chiuso ai lati da due archi gemelli cosicché chi fosse arrivato da levante e da ponente avrebbe potuto vedere la Lanterna dentro agli archi. «Non compete a noi affidargli questi incarichi, ma diciamo che abbiamo una suggestione e ci piacerebbe che le Autostrade incaricassero lui» spiegò quel giorno Burlando.

Aggiungendo che ne avrebbe presto parlato con l'allora ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro e che Autostrade non disdegnava l'idea: «Vedremo. Con loro ho già parlato, queste opere vanno fatte bene perché restano». Quasi una profezia.

L'acciaio, appunto

L' idea di Calatrava per il nuovo Morandi era quella di un ponte d'acciaio, da costruire sopra a quello poi crollato e da utilizzare anche per demolirlo, in modo da evitare la paralisi del traffico per molti mesi. Sotto al nuovo ponte d'acciaio sarebbero stati sistemati dei carrelli con cui demolire il vecchio, prelevando pezzo per pezzo il Morandi storico e depositandolo a terra senza doverlo abbattere e risparmiando così i 150 milioni di euro previsti allora per l'operazione di demolizione. Nessuna casa di via Porro e Fillak sarebbe rimasta sotto al ponte che avrebbe anche limitato il suo impatto visivo e avrebbe lasciato filtrare più luce a terra: «Un piede del ponte - spiegò quel giorno in Regione Liguria Santiago Calatrava - ha una presa in terra di 600 metri quadri e forse si può risolvere con una presa di 50-60 metri. Il ponte proietta grandi ombre, mentre potrebbe essere realizzato con due viadotti paralleli ma separati, per lasciar passare la luce».

Meno costi meno ingombri: bocciato

L'idea quindi prevedeva meno costi e ingombri, superando anche la successiva necessità di cercare un' altra area dove costruire il nuovo ponte per poi tornare ad abbattere il vecchio, emersa successivamente durante il Dibattito Pubblico sulla Gronda. A Calatrava, chiesero anche se si immaginava un ponte strallato o uno ad arco: «Presenterò due o tre tipologie di ponte alle Autostrade e alla Regione; non ci sono scelte aprioristiche. Un ponte è bello anche in base a quello che ha intorno». Autostrade, però, come dimostrato anche dal Dibattito Pubblico qualche anno dopo, non aveva troppa fretta. I tempi previsti allora? «Dodici mesi per progettare e 24 per costruire». Un calendario da segnarsi anche oggi.