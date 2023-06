Montagna amata anche per le ferie estive, crescono gli stranieri

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Un'estate al mare, stile balneare" cantava l'indimenticabile Giuni Russo ma anche la montagna, fatta di aria fresca, passeggiate, sapori di malga, attira sempre più italiani e stranieri e non solo quando è imbiancata. La scelta di trascorrere la vacanza estiva tra i monti sembrava una tendenza destinata a diminuire negli anni post Covid-19, ma così non è. "Tra gli Italiani che faranno una vacanza nell'estate 2023, ben il 15,2% degli stessi - spiega all'ANSA Massimo Feruzzi, responsabile di Jfc che cura il consueto Skipass panorama turismo - Osservatorio Italiano del Turismo Montano - sceglierà una destinazione alpina o appenninica: un dato significativo che segna un +2,7% di preferenze rispetto ai dati consuntivi della passata stagione estiva, quando a scegliere di "salire in quota" per fare vacanza furono il 12,5% dei nostri connazionali.

Complessivamente, le previsioni, anche se con una partenza un po' a rilento, segnano dati in positivo per il periodo luglio/agosto - con una concentrazione di clientela nazionale, soprattutto ad agosto - e in seguito un bel prolungamento della stagione estiva sino a tutto settembre e buona parte di ottobre". La tendenza è positiva dappertutto ma dalla rilevazione di Jfc emergono alcune specifiche rispetto agli ambiti territoriali. Per quanto riguarda l'area alpina del nord-ovest (Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia), le previsioni segnano un forte incremento di clientela straniera - Germania, Francia e Benelux in primis, ed anche clienti della Gran Bretagna - soprattutto per il periodo di fine giugno/luglio. Anche nelle destinazioni alpine nord-orientali (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) è previsto un incremento di clientela straniera - tedeschi, svizzeri, polacchi e cechi, ma anche americani - e cresce la richiesta di praticare discipline sportive all'aperto e di servizi specifici per famiglie con bambini. Le aree appenniniche sono invece maggiormente condizionate dal meteo e subiscono andamenti più altalenanti, con prenotazioni last minute: forte concentrazione di clientela italiana di prossimità, con stranieri provenienti in particolare da Olanda e Belgio. (ANSA). .