Montagna,3 morti in Trentino e Lombardia

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Bilancio pesante per gli incidenti di montagna in questo primo fine settimana di bel tempo: due i morti in altrettante località del Trentino, mentre nella Bergamasca è stato trovato senza vita un uomo disperso da giovedì. Ma il soccorso alpino ha segnalato altri interventi in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto. In Trentino, non c'è stato nulla da fare per un base jumper inglese di 32 anni che si è lanciato dalla cima del Sass Pordoi in Val di Fassa: prima di riuscire ad aprire la vela è andato a sbattere contro le rocce, precipitando in un canalone. A Pregasina sopra Riva del Garda un biker di 50 anni della provincia di Brescia è precipitato in uno strapiombo dopo aver perso il controllo della sua mountain bike mentre stava scendendo lungo un sentiero esposto a una quota di circa 800 metri. Ed è stato trovato senza vita dai soccorritori Stefano Lamera, 33 anni, di Scanzorosciate, escursionista disperso da giovedì. Il corpo si trovava in una zona tra il Monte Cereto e il Purito nel Bergamasco.