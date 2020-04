Mons.Bregantini, nessuno perda il lavoro

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Nessuno deve perdere il Lavoro, a causa del coronavirus". E' l'appello lanciato dal vescovo di Campobasso-Bojano, mons. GianCarlo Bregantini. "Davanti alle tante vittime della pandemia, dobbiamo impegnarci tutti, come forze sul territorio, a difendere le nostre famiglie e tutto il mondo della produzione, dal dramma chiusura. Dobbiamo essere tutti uniti. Molto più uniti e compatti. Così non sarà il virus a comandare, ma sarà la nostra solidarietà". Il vescovo, che è anche il responsabile della Pastorale diocesana del Lavoro, sottolinea che "quest'anno la festa del Primo Maggio sarà molto diversa, ad ogni livello. Sarà la festa dello stare accanto a tutti i lavoratori. Facendo nostre le loro lacrime, davanti alla paura del domani. Ma la nostra vicinanza deve essere fattiva, concreta, non di sole promesse. Bisogna trovare perciò strade che tengano in equilibrio la salute e i posti di lavoro".