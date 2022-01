Toccato dallo specchietto di una Jeep, cade dal monopattino e muore. L'allarme: 'Modificare le norme'

Un altro incidente mortale in monopattino. Alex Altini, 45 anni, è deceduto durante il trasporto in ospedale, dopo essere stato urtato dallo specchietto di una Jeep alle porte di Meldola (Forlì-Cesena), dove risiedeva. Stava andando in direzione Forlì quando, in prossimità di una rotonda, è stato colpito dalla vettura, guidata da un cesenate di 66 anni, in fase di sorpasso. Il 45enne, che non indossava il casco, ha picchiato violentemente il capo sull'asfalto. Tra i primi a soccorrerlo, l'automobilista. Al 118 le condizioni di Altini, in passato gestore di un bar, sono apparse subito disperate, inutile anche l'intervento dell'elicottero.

E' la prima vittima dell'anno in monopattino, la quattordicesima in totale secondo i dati dell'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada, che lo scorso anno ha registrato 12 decessi, a fronte dell'unico avvenuto nel 2020 a Budrio (Bologna). Il conteggio dei feriti per il 2021 è ancora in corso, ma sono stati circa 150 gli incidenti con feriti gravi e centinaia gli episodi con protagonisti gli utenti di questo veicolo, soprattutto nelle aree urbane. Lombardia e Lazio sono le regioni con il maggior numero di incidenti.

"Numeri in assoluto non elevatissimi - dice ail presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - ma occorre tenere conto del numero ridotto in circolazione di questi moderni e agili veicoli legati alla micromobilità elettrica, qualche centinaio di migliaia a confronto di alcune decine di milioni di velocipedi. Le nuove regole introdotte dal decreto 'Infrastrutture' non pare abbiano aiutato al momento e necessitano assolutamente di urgenti modifiche, come l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria, del targhino identificativo e della limitazione nella circolazione alle sole strade urbane, eliminando la circolazione sulle strade extraurbane prive di pista ciclabile dove questi veicoli possono oggi circolare anche di notte".