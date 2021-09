Monopattini: morto anziano investito, decima vittima del 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - È morto l'uomo di 87 anni investito due giorni fa da un giovane a bordo di un monopattino a Cesena: l'anziano aveva battuto violentemente la testa ed era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Bufalini. L'Osservatorio creato dall'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polstrada, sottolinea che salgono così a dieci le vittime dei monopattini in Italia dall'inizio del 2021, contro un unico decesso lo scorso anno a Budrio (Bologna). Sono stati tre i morti a Roma, gli altri a Milano, Sesto San Giovanni, Genova, Ravenna, Arezzo e Firenze. I sinistri gravi censiti dall'Asaps nei primi due quadrimestri dell'anno sono stati 131, di cui 41 con feriti in prognosi riservata. Sono oltre un'ottantina, ricorda l'Asaps, i comuni dove sono presenti aziende che offrono servizi di sharing di monopattino, che sono veicoli a tutti gli effetti, oggi equiparati alle biciclette. Le ultime città dove sono stati avviati i servizi sono Frosinone, Pomezia, Santa Maria Capua Vetere, Piombino, mentre a Bologna è stato attivato un servizio senza il nullaosta della Giunta comunale. (ANSA).