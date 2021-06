Monopattini elettrici, arrivano obblighi severi: casco, giubbotto e assicurazione. Salatissime le multe

Quella del monopattino elettrico è ormai una moda dettata anche dalla ricerca di soluzioni di mobilità più green. La tendenza è però condizionata da crescenti problemi di sicurezza, anche in ragione dei numerosi incidenti registrati.

Per questo in Parlamento si muove qualcosa al proposito. A Palazzo Madama sarebbe stato depositato un disegno di legge che si occupa di limiti di velocità, obbligatorietà del casco, del giubbotto retroriflettente e anche di assicurazione.

Ed anche a Montecitorio sarebbe stata presentata una proposta di legge tesa, anche in questo caso, a porre fine all’utilizzo “selvaggio” del monopattino.

L'assicurazione obbligatoria: sanzioni salate

La novità più importante dovrebbe essere proprio l’introduzione di una assicurazione obbligatoria. Attualmente tale voce figura – secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano - all’articolo 2 del ddl in esame e prevede una multa da 500 a 1500 euro per il conducente che ne risulterà sprovvisto.

Casco e giubbotto

Nella bozza in questione sarebbe contemplata inoltre l’obbligatorietà dell’utilizzo del casco e di un giubbotto retroriflettente. Previste multe salate per eventuali violazioni: da 83 a 332 euro. Viene fissata inoltre una età minima per la guida: occorre infatti aver compiuto i 14 anni e possedere una patente almeno AM.

Le altre regole

Nel disegno di legge presentato al Senato dal PD, prima firma Gianni Pittella, si evidenzierebbero anche altre stringenti regole. Il monopattino elettrico dovrebbe poter essere utilizzato - per esempio - nei centri abitati solo nelle strade urbane di quartiere, strade urbane ciclabili, strade locali e itinerari ciclopedonali. Il limite sarebbe di 25 km/h in strada e 6 km/h nelle aree pedonali.

Guida dei più giovani

Inoltre i monopattini elettrici guidati dai più giovani dovranno avere un regolatore di velocità configurabile sui limiti che non possono superare. Ci sarebbero poi una serie di norme di comportamento e in particolare dei divieti: vietato trasportare un passeggero, un carico, spingere o trainare un carico o un veicolo, farsi trainare o rimorchiare da un veicolo, guidare utilizzando il cellulare o altri dispositivi digitali, guidare mentre si utilizzano le cuffie, "condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie".

Multe pesanti

Le violazioni condurrebbero a multe pesanti, fino a 332 euro. Ancora più salate quelle per chi guida in stato di ebbrezza: fino a 678 euro. E più alte ancora per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti: comprendono multe fino a 6mila euro e l’arresto fino a un anno.