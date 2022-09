Mondo di mezzo, condanne definitive per Buzzi e Carminati

Milano, 29 set. (askanews) - Condanne definitive per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Finisce così il processo 'Mondo di mezzo - Mafia Capitale'. I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto i ricorsi delle difese e confermato le condanne stabilite nell'Appello bis, a12 anni e 10 mesi per Buzzi ed a 10 anni per Carminati.La sentenza di condanna della cassazione per Buzzi e Carminati è arrivata dopo quasi nove ore di camera di consiglio. Adesso per Buzzi potrebbero riaprirsi le porte del carcere. Per quanto riguarda invece Carminati il periodo di detenzione già scontato potrebbe garantire l'affidamento ai servizi sociali.