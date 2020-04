Tamponi mirati, distanziamento sociale e ragazzi responsabili: ecco perché il Molise non ha più contagi

Il Sud Italia, oggi lo possiamo dire, ha retto alla prova del coronavirus. I cntagi non si sono diffusi in maniera massiccia come invece è avvenuto nelle regioni del Nord, mentre due Regioni risultano a contagi zero già da Pasqua: stiamo parlando di Basilicata e soprattutto Molise. In queste due regioni il sistema sanitario non è stato messo a dura prova e, grazie a una risposta pronta, il tasso dei contagi si è mantenuto entro livelli bassi. E, stando a quanto rivelano i dati, da Pasqua non si contano nuovi casi con il totale fermo a 257. Allargando poi l’angolo del contenimento al livello macroregionale, "dieci regioni, principalmente nel Centro-Sud, contano un numero dei decessi contenuto", come confermato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, a testimonianza del fatto che il Meridione ha saputo contrastare l'avanzata del virus.

In Molise 100 comuni senza contagi

Il Molise ne esce davvero bene visto che il contagio è avvenuto a macchia di leopardo e 100 comuni su 136 non contano nemmeno un infetto. La geografia racconta di paesini, molti dei quali con meno di 3 mila abitanti. Alcuni vantano poche centinaia di anime. Anche questa Regione, la più giovane tra le 20 italiane, ha subito in passato un forte decremento demografico per via dell'emigrazione verso il Nord Italia e verso altri continenti. Oggi conta circa 300 mila persone residenti iscritte all'anagrafe. L'ondata di rientri di studenti ed emigrati all'indomani del primo Dpcm dell'8 marzo era temuto ma non ha portato i grandi numeri che si temevano: ad oggi il Molise conta 257 positivi e solo 15 decessi, fermi dal 3 marzo. E, sottolinea il governatore Donato Toma, "sono tutte persone ultraottantenni". "Da noi - aggiunge - il distanziamento sociale è pratica naturale".

La strategia vincente

Il governatore ha messo in campo una strategia precisa che si sta rivelando vincente, come riporta Il Giornale. Una campagna di tamponi mirati con conseguente isolamento rapido dei focolai, zone rosse "dove si entra e si esce solo con la mascherina" e consegna della spea a casa agli over 65. Dal principio è stata fatta un'indagine sulla catena dei contagi dopo la scoperta del paziente 1 che andò a sciare in Val di Fassa. "Chessò, penso al paese di Belmonte, si ammala il panettiere, sette in isolamento, panificio chiuso. La gente che fa? Resta comunque in casa, perché qui le donne all'occorrenza il pane se lo sanno fare da sole", ha aggiunto. Ma il governatore tesse le lodi anche dei ragazzi: "Tra l'8 e il 9 marzo tanti studenti universitari fuori sede fecero ritorno da Milano e altri atenei del Nord. Si autodichiararono in 470 mettendosi subito in quarantena".