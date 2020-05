Paura in Molise: nuovo focolaio covid per colpa di un funerale. E’ polemica

In Molise pare sia scoppiato un nuovo focolaio di Covid 19 e non mancano le polemiche. Tutto sarebbe partito, infatti, da un funerale cui avrebbero partecipato, il 30 aprile scorso, i componenti di una comunità rom di Campobasso. Si parla di 60 contagiati in poco più di due giorni. Adesso si attendono le decisioni della Unità di crisi regionale. Si starebbero effettuando anche nuovi tamponi di cui si aspetta il risultato.

Il direttore generale della Asrem (l’azienda regionale sanitaria) ha parlato della possibilità di ulteriori casi nella comunità. Un dato da valutare anche in vista delle aperture differenziate del 18 maggio nelle regioni dove, come in Molise, il virus è stato finora meno presente.

Il comunicato dei rom

L’Opera nomadi ha diffuso intanto un comunicato stampa. “Noi Rom Abruzzesi del Molise siamo più italiani di tanti cittadini molisani e certamente questo virus non l'abbiamo portato noi in Italia", c’è scritto.

"In queste ore – continua la nota stampa riportata da Leggo.it - è scoppiata una scandalistica campagna di allarme verso le Comunità Rom che vivono in Molise da 600 anni, integrate nel tessuto urbano di cinque città e cittadine della nostra regione, fra cui i due capoluoghi di provincia. Nella confusione generale, sono state scritte molte imprecisioni, anche sulla Comunità Rom di Isernia, che non è legata, se non casualmente e molto raramente per via dell'antica comune origine, con quella di Campobasso, dove la grande emozione per il decesso di un anziano ha fatto commettere un serio errore alle famiglie Rom di quella città".

Campobasso (Ansa)

Le polemiche sui social

Non mancano tuttavia le polemiche sui social. "La legge come al solito vale solo per i poveri fessi", avrebbe scritto per esempio su Facebook un cittadino che – stando all’Ansa - avrebbe aggiunto: "il 5 aprile è morta mia sorella e non di Coronavirus; oltre a non poter fare il funerale, nessuno dei familiari, neanche marito e figli, hanno potuto accompagnare il feretro al cimitero".

Un avvocato invece avrebbe commentato: "Si poteva prevedere che la comunità Rom partecipasse numerosa al funerale e che si creassero pericolose concentrazioni di persone prima, durante e dopo le esequie? Si potevano prevenire queste situazioni onde evitare il rischio di contaminazione? L'accertamento della colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, si attua proprio attraverso i criteri della prevedibilità e prevenibilità dell'evento. Le leggi e i decreti quando si fanno – avrebbe sottolineato il legale - vanno rispettati e se qualcuno non li rispetta va punito".

Il videomessaggio del sindaco

Intanto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, - secondo quanto riporta Imolaoggi.it - avrebbe respinto in un videomessaggio ogni responsabilità per quanto riguarda il rito funebre del 30 aprile al quale hanno partecipato diversi componenti della comunità Rom. “Rispetto al controllo e a quell’assembramento che nulla hanno a che vedere con il funerale e la tumulazione – ha detto – il sottoscritto e tutta l’amministrazione comunale non potevano avere responsabilità semplicemente perché era stato lo stesso Questore a dire che in quell’area (via Liguria ndr) avrebbero fatto loro le verifiche”.

Il governatore Toma: "Applicherò linee governo"

"Sorveglianza come sempre, applicazione delle linee guida che il Governo ci fornirà, gestione dell'emergenza". Così, all'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dopo il via libera del Governo alle riaperture differenziate nelle Regioni a partire dal 18 maggio. "Non vedo, per ora - ha aggiunto - problemi particolari non già pianificati e affrontati". Intanto il Molise , per quanto riguarda la curva dei contagi, negli ultimi giorni ha fatto registrare un incremento dovuto quasi esclusivamente al cluster che ha interessato la comunità Rom di Campobasso con 73 casi positivi. Poi su questo aspetto, alla domanda se fosse preoccupato, ha risposto così: "Ho alta la guardia sul contagio in generale e non faccio differenza di etnia. In questo sono come il virus".