Molesta donne e ragazzine in Brianza, 51enne in carcere

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - E' stato portato in carcere a Monza dai carabinieri della compagnia di Vimercate un uomo di 51 anni condannato a 3 anni e otto mesi per aver molestato alcune donne, fra cui due minorenni, nel dicembre del 2019 in Brianza, fra Monza, Concorezzo e Vimercate. I militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Milano, presentandosi a casa dell'uomo dove si trovava ai domiciliari. Il 19 dicembre del 2019 l'uomo ad Oreno, nei giardinetti, aveva molestato una 26enne che era però riuscita a divincolarsi e aveva iniziato ad urlare facendolo scappare. Lei lo aveva inseguito mentre avvertiva i carabinieri, che erano arrivati con tre pattuglie e avevano trovato il 51enne nascosto dietro un cespuglio e lo avevano arrestato in flagranza per violenza sessuale. Dopo l'arresto e dopo un appello dei carabinieri ad eventuali altre vittime a denunciare, otto donne si sono presentate in caserma, due di loro minorenni. Tutti eventi di cui è stato ritenuto colpevole. (ANSA).