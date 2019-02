Modena, fermato ex marito donna trovata carbonizzata in auto

Bologna, 7 feb. (askanews) - Non ha confessato, ma la sua testimonianza e l'alibi raccontato nella notte in questura non hanno convinto gli inquirenti che in mattinata hanno fermato K.L., l'ex marito di Ghizlan El Hadraoui, la donna di origine marocchine di 38 anni trovata carbonizzata dentro un'auto nei pressi dell'inceneritore di Modena il 6 febbraio. L'uomo è indagato per omicidio e sarà ascoltato nuovamente dalla procura anche nel corso della giornata.Che si trattasse di un omicidio ne era convinto il procuratore capo di Modena, Lucia Musti, già al ritrovamento del cadavere di El Hadraoui. "Non sappiano ancora le modalità con le quali la donna è stata uccisa: ovvero se sia stata bruciata quando era già morta, oppure fosse ancora viva. Ma siamo di fronte a un omicidio volontario" ha raccontato mercoledì il procuratore. Determinanti saranno i responsi della medicina legale, che diranno nelle prossime ore se la donna sia stata uccisa prima di essere portata in via Cavazza e poi data alle fiamme.