Modello Milano per grandi eventi studiato da polizia straniera

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Per vedere come funziona la sicurezza, la sorveglianza e l'ordine pubblico in una città durante un grande evento internazionale è presente a Milano, per la Design Week e il Salone del Mobile, la polizia francese e quella spagnola. Si tratta di un progetto della direzione centrale della polizia criminale, nell'ambito di relazioni internazionali, che prevede pattugliamenti congiunti. In particolare l'obiettivo è verificare come si organizza la sicurezza in una Fiera di grandi dimensioni, quando arrivano centinaia di migliaia di persone molte delle quali straniere. E anche per questo il modello Milano è stato preso ad esempio in vista dell'organizzazione di eventi analoghi nei loro Paesi. Un poliziotto francese e uno spagnolo sono stati quindi tutto il giorno in Fiera Milano Rho, affidati dal questore di Milano, al primo dirigente della polizia di stato, responsabile del commissariato Rho, Maria Antonietta Scarinci. "E' una esperienza che ci serve, perché scambiamo idee su come si lavora e si interviene per qualunque problema - ha detto Camilo Andres Valderrama Echeverry della polizia spagnola - Ci ha colpito molto la competenza della sala operativa, il sistema di telecamere e di sorveglianza, le procedure di intervento di fronte ad ogni emergenza". I due poliziotti comunque non si sono limitati al ruolo di 'allievi' ma hanno anche dato una mano ai colleghi italiani, in caso di qualche richiesta di informazioni o per risolvere piccoli problemi con i tanti loro connazionali che sono in questi giorni in Fiera. (ANSA).